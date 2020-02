Inter-Ludogorets, a porte chiuse per finire l’opera. Juventus solo dopo

Inter-Ludogorets è il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si giocherà alle ore 21, con i nerazzurri che ripartono dalla vittoria per 0-2 all’andata. Al Meazza ci sarà un clima surreale, visto che non ci saranno spettatori.

NESSUNO INCLUSO – San Siro desolatamente vuoto per Inter-Ludogorets. Questo lo scenario che attenderà le due squadre alle ore 21, per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Una misura presa già da lunedì, a seguito delle misure per evitare il contagio da Coronavirus, e che non risparmierà nessuno: sarà vuota anche la tribuna stampa. A prescindere dall’ambiente c’è però da fare i conti con il risultato, positivo all’andata visto lo 0-2, e soprattutto con la Juventus. È chiaro che la partita di domenica accende gli animi, ma prima c’è da chiudere il discorso in coppa. Proprio per questo l’ideale sarebbe partire bene, mettere al riparo l’accesso agli ottavi in breve tempo e tenere le energie in vista di Torino. Ma non bisogna dare il passaggio del turno già per scontato.

I RICAMBI – È ovvio che per Inter-Ludogorets Antonio Conte ribalti la formazione. Lautaro Martinez riposa, per forza, perché squalificato: con Sebastiano Esposito in ripresa certo del posto Alexis Sanchez, poi dovrebbe esserci Romelu Lukaku. Di contro è sicuro Daniele Padelli, visto che Samir Handanovic proverà a tornare domenica: oggi doveva essere il suo “provino”, invece tutto rimandato. Si prevedono cambi anche in difesa e a centrocampo, come Andrea Ranocchia e Borja Valero, ma a impreziosire la formazione sarà Christian Eriksen dopo il gol dell’andata: la sua crescita prosegue. Nel Ludogorets, invece, torna la punta Claudiu Keseru che non c’era sette giorni fa (vedi articolo). Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Inter-Ludogorets con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su Sky Sport e TV8.