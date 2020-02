Inter-Ludogorets, porte aperte solo ad alcuni addetti ai lavori – GdS

Condividi questo articolo

Inter-Ludogorets dopo il tavolo tecnico tra GOS, club e UEFA si giocherà regolarmente giovedì 27 febbraio ma a porte chiuse, l’accesso, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” è stato riservato solo a un numero ristretto di persone, praticamente solo alcuni addetti ai lavori.

CHI ENTRA – Inter-Ludogorets sarà aperta solo agli operatori Sky (emittente televisiva che detiene i diritti per trasmetterla ai propri abbonati), Rai, Inter TV e televisione bulgara: non più di una trentina di persone come riporta oggi la rosea: “vietato a tutti gli altri, fotografi compresi (entrerà solo quello ufficiale del club nerazzurro)”. Per Juventus-Inter – in programma domenica prossima – varrà più o meno la stessa cosa.