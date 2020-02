Inter-Ludogorets partita con un clima davvero surreale, i dettagli – TS

“Tuttosport” sottolinea l’ambiente in cui si è giocata Inter-Ludogorets. La sfida di Europa League ha trovato un clima veramente surreale.

STADIO VUOTO E MASCHERINE – Quella di San Siro per Inter-Ludogorets è stata una serata surreale. innanzitutto per la cornice di pubblico: poco meno di cinquecento persone ammesse nell’impianto. Mai visto San Siro così vuoto. Poi i giocatori del Ludogorets si sono addirittura presentanti in campo, una volta sbarcati dal pullman, con tanto di mascherine d’ordinanza (!). Una precauzione decisamente utile quando poi giochi senza. Mentre l’Inter dal canto suo dopo aver annullato il pranzo Uefa ha spedito a casa i giocatori non convocati invece di farli accomodare in tribuna come di consueto.