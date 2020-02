Inter-Ludogorets, nuova chance per Eriksen: titolare contro la Juventus? – GdS

Inter-Ludogorets vedrà ancora una volta in campo Christian Eriksen, pronto a convincere Antonio Conte a schierarlo titolare nell’importantissimo match di domenica contro la Juventus, valido per la corsa scudetto.

PROVE ERIKSEN – Inter-Ludogorets, riecco la nuova chance per Christian Eriksen che ha già colpito all’andata nello 0-2 finale targato sul finale anche da Romelu Lukaku. Come già detto i nerazzurri oggi ritornano ad allenarsi ad Appiano Gentile (QUI la notizia), e anche se la striscia positiva è stata poi interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus e dunque il rinvio di Inter-Sampdoria, il centrocampista danese vuole assolutamente stupire il suo tecnico in vista di Juventus-Inter in programma domenica sera (e a porte chiuse). Con libertà di movimento sulla trequarti, Eriksen mette in mostra tutte le sue migliori qualità: “gli elementi per convincere Conte a dargli le chiavi della fantasia nel big match di domenica ci sono tutti – ribadisce la rosea -, manca semmai il tempo. Chris giovedì proverà a prendersi San Siro, anche senza tifosi, per mettere in crisi le scelte di Conte in ottica Juventus“.