Inter-Ludogorets, Lukaku riposa ancora? Conte, dubbio in attacco – CdS

Inter-Ludogorets andata e ritorno, i nerazzurri tornano in campo in Europa League e ripartono proprio dallo 0-2 di Razgrad. In campo ancora una volta le seconde linee? Conte, secondo il “Corriere dello Sport”, ha un solo dubbio e riguarda l’attacco.

UN DUBBIO – In vista di Inter-Ludogorets, confermata la scelta del tecnico Antonio Conte di preservare ancora i titolari in vista del big-match di domenica sera contro la Juventus. Il tecnico però dovrà considerare anche il riposo forzato di Lautaro Martinez, ammonito all’andata (era diffidato) e dunque squalificato per la sfida di ritorno. Cosa farà Romelu Lukaku? Il dubbio resta proprio l’attacco, perché Alexis Sanchez ci sarà, e Sebastiano Esposito ritorna a disposizione ma per la panchina. Occasione per il giovane Edoardo Vergani della primavera? Attenzione perché non è da escludere neanche l’opzione Christian Eriksen dietro l’unica punta, che in quel caso sarebbe proprio il cileno. Seconda chance in difesa per Andrea Ranocchia, sulle fasce tornano anche Victor Moses e Cristiano Biraghi, con Borja Valero in cabina di regia e Nicolò Barella nella posizione di mezzala (all’andata era toccato a Matìas Vecino).

LE ULTIME – Per Inter-Ludogorets, il giovane Sebastiano Esposito non dovrebbe essere l’unico a recuperare per la panchina. Ieri ad Appiano Gentile giornata di riposo per i nerazzurri, a parte per gli acciaccati che hanno comunque lavorato per recuperare la forma migliore: tra questi, oltre il capitano Samir Handanovic, anche Stefano Sensi – ancora dietro di condizione – e Roberto Gagliardini: anche lui dovrebbe accomodarsi in panchina per la partita di Europa League.