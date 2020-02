Inter-Ludogorets: la probabile formazione dell’Inter di Conte in Europa League

Inter-Ludogorets è in programma oggi a partire dalle ore 21.00. Partita valida per per il ritorno dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League. Dopo lo 0-2 dell’andata, si cerca l’accesso agli ottavi anche senza la cornice del pubblico. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Oltre ai tre giocatori non iscritti in Lista UEFA (il terzo portiere Berni è partito con la squadra, l’esterno Asamoah e il giovane centrocampista Agoumé no), non dovrebbero far parte della partita i soliti lungodegenti. Il portiere Handanovic e due centrocampisti, Gagliardini e Sensi. Assente anche l’attaccante Lautaro Martinez, squalificato.

MODULO – Solito dubbio per Conte, che potrebbe insistere sul 3-5-2 per abituare Eriksen al ruolo di mezzala. L’alternativa è il 3-4-1-2, sfruttando il danese da trequartista. In campo l’Inter B in previsione dello scontro diretto Juventus-Inter.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – In porta Padelli, forse per l’ultima volta se Handanovic rispetta i tempi di recupero. Turnover totale dietro, dove Ranocchia si candida per scendere in campo con la fascia di capitano, spalleggiato da D’Ambrosio e Bastoni da terzi.

CENTROCAMPO – Un solo ballottaggio rispetto all’andata. Sulle fasce Moses a destra e Biraghi a sinistra sono in vantaggio. In cabina di regia Borja Valero, più Barella che Vecino nel ruolo di mezzala destra, poi Eriksen sul centro-sinistra.

ATTACCO – Scelte quasi obbligate in avanti. Confermatissimo Sanchez, che verrà affiancato quasi sicuramente da Lukaku, dal momento che Esposito non è ancora al meglio ed è in dubbio anche per la panchina. Allertato il primavera Vergani.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Inter-Ludogorets di UEFA Europa League in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Ludogorets: Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Stankovic; de Vrij, Skriniar; Candreva, Young, Brozovic; Esposito.