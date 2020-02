Inter-Ludogorets e Juventus-Inter, le informazioni sul rimborso biglietti

Condividi questo articolo

Inter-Ludogorets e Juventus-Inter si giocheranno a porte chiuse, secondo quanto stabilito stasera (vedi articolo). Il sito del “Corriere della Sera” affronta la situazione legata ai biglietti già venduti per entrambe le partite: ci sarà il rimborso?

RIMBORSO BIGLIETTI – Inter-Ludogorets avrebbe dovuto avere circa trentamila spettatori allo Stadio Meazza. La decisione ufficializzata stasera dai due club (vedi articolo), in accordo con l’UEFA, fa sì che il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League sia a porte chiuse. Niente spettatori giovedì alle ore 21, con il “Corriere della Sera” che segnala come la società ha fatto sapere che rimborserà il biglietto a tutti i paganti. Nessun problema di questo tipo, dunque, per i tifosi che sarebbero voluti essere a San Siro.

IN ATTESA – Se per Inter-Ludogorets c’è già la certezza questa manca ancora per Juventus-Inter. Sempre il “Corriere della Sera” afferma come la decisione della società bianconera sia rimandata a domani, perché qui la situazione non è stata ancora affrontata. La Juventus aveva venduto i biglietti per il derby d’Italia, che si giocherà anch’esso a porte chiuse (domenica 1 marzo alle ore 20.45), con prezzi fra settanta e trecento euro. L’incasso all’Allianz Stadium per Juventus-Inter avrebbe dovuto superare i cinque milioni di euro, ma anche qui ovviamente è bloccato.

Fonte: Corriere.it – Alessandro Bocci, Guido De Carolis