Inter-Ludogorets, Handanovic a disposizione. Padelli dal 1′: il motivo

Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse, ora è ufficiale. Antonio Conte metterà in atto un ampio turnover nella gara di Europa League, ma restano da valutare le condizioni di Samir Handanovic. Daniele Padelli comunque dovrebbe partire dal 1′ minuto

SEMPLICE TURNOVER – Secondo quanto riportato da “Sportitalia”, dovrebbe essere Padelli a partire dall’inizio nel match Inter-Ludogorets, in programma giovedì prossimo. Samir Handanovic, secondo quanto riporta l’emittente, dovrebbe essere a disposizione, ma Conte dovrebbe preservarlo in vista di Juventus-Inter. Il capitano, infatti, è guarito, ma va verificata la sua percezione del dolore e non verrà rischiato. L’allenatore, in generale, si servirà delle seconde linee per arrivare al massimo al big match contro i bianconeri. Già all’andata, il tecnico aveva effettuato diversi cambi rispetto ai titolari, tra cui Lukaku, poi subentrato e decisivo.