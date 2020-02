Inter-Ludogorets: Godin leggero, ma lo 0-1 era da annullare – GdS

La moviola di Inter-Ludogorets secondo “La Gazzetta dello Sport”. Irregolare lo 0-1 dei bulgari: Diego Godin viene spinto da Cauly, che poi fredda Padelli sul primo palo. Arbitro e VAR convalidano: ma non pochi dubbi

FISCHIETTO IN CONFUSIONE – Inter-Ludogorets comincia in salita per i nerazzurri di Antonio Conte. Al 26′, è Cauly a sbloccare la serata silenziosa, dopo essersi liberato di Diego Godin con una spinta energica. Per arbitro e VAR il gol è regolare, ma sorge più di qualche dubbio. Fortuna che nel computo totale della doppia sfida si riveli inutile, ma quella rete avrebbe potuto mettere in particolare apprensione la serata dell’Inter. Soprattutto se Cristiano Biraghi non avesse ristabilito l’equilibrio nell’immediato. Nel complesso, l’arbitraggio di Siebert è piuttosto remissivo: dubbi anche al 28′, quando Victor Moses va giù in area di rigore avversaria reclamando il penalty e mostrando i segni dell’impatto sulla caviglia. Il direttore di gara lascia correre, dopo un lungo check col VAR. Manca un giallo a Grigore (38′) per un intervento duro su Alexis Sanchez: solo richiamo verbale. La risultante di questi episodi è una bocciatura sonora per l’arbitro tedesco: 5 in pagella, da convididere con le sufficienze dei suoi assistenti (Seidel e Foltin).

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Edoardo Lusena