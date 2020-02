Inter-Ludogorets, gioca Eriksen: titolare anche contro la Juventus? – CdS

Inter-Ludogorets secondo il “Corriere dello Sport” sarà ancora la partita di Christian Eriksen schierato titolare dal primo minuto, la prima del centrocampista danese a San Siro anche se a porte chiuse. Un intoppo nella tabella di marcia: Conte lo schiera titolare anche contro la Juventus?

PRIMA A SAN SIRO – Inter-Ludogorets vedrà in campo da titolare ancora Christian Eriksen dal primo minuto, pronto all’esordio a San Siro anche se non davanti ai tifosi nerazzurri – match a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus -. A quasi un mese dal suo arrivo, il centrocampista danese si sta adattando pian piano ai meccanismi tattici di Antonio Conte, anche se il suo percorso di “crescita” è stato “interrotto” dal rinvio di Inter-Sampdoria domenica scorsa, dove avrebbe dovuto giocare da titolare. Nessun problema comunque, dato che il talento danese ha già incantato i suoi tifosi (gol all’andata dei sedicesimi di EL e la traversa nel derby) ed è pronto a convincere Antonio Conte per una maglia da titolare domenica prossima contro la Juventus – anche quella a porte chiuse per lo stesso motivo -, all’Allianz Stadium dove ha già segnato due anni fa con la maglia del Tottenham in UEFA Champions League. Intanto Eriksen cerca il suo secondo gol consecutivo che manca ormai da un anno.