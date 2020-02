Inter-Ludogorets, Eriksen dal 1′. Ballottaggio Barella-Vecino – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Ludogorets, sfida valevole per i sedicesimi di finale di Europa League, si avvicina. La squadra di Antonio Conte, forte del 2-0 con cui ha superato la squadra bulgara, affronterà la partita senza il supporto dei propri tifosi. Da “Sky Sport 24” arrivano le ultime notizie sulla possibile formazione dei nerazzurri. Chanche per Eriksen dal 1′.

CHANCE – Inter-Ludogorets è un appuntamento da non fallire per la squadra di Antonio Conte, che cerca la qualificazione agli ottavi della competizione. Matteo Barzaghi, intervenuto su “Sky Sport 24” fornisce le ultime novità di formazione: «Conte non sta pensando già alla Juventus. La sfida di stasera è importante per l’Inter. È inevitabile non vedere stasera alcuni giocatori che magari saranno titolari domenica contro la Juventus. Lautaro Martinez è squalificato, davanti ci saranno Sanchez e Lukaku. Il belga è chiamato a fare gli straordinari, visto che guiderà l’attacco anche contro la Juventus. In difesa spazio a D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni. Tra i pali Padelli, in attesa di capire le condizioni di Handanovic in vista di domenica. A centrocampo Barella favorito su Vecino, assieme a lui Borja Valero ed Eriksen. Sulle fasce spazio a Moses e Biraghi».