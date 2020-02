Inter-Ludogorets: dubbi per Conte con sguardo al futuro...

Inter-Ludogorets: dubbi per Conte con sguardo al futuro – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Ludogorets di domani sera mette Antonio Conte nelle condizioni di dover fare delle scelte di formazione per passare agevolmente il turno di Europa League pensando ai prossimi impegni contro Juventus e Napoli. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport

SGUARDO ALLE PROSSIME – Il risultato dell’andata mette l’Inter nelle condizioni di affrontare con relativa serenità la sfida di domani contro il Ludogorets, ma Antonio Conte deve sciogliere dei dubbi entro domani: «Antonio Conte deve sciogliere dei dubbi di formazione pensando alla gestione dei singoli anche per le prossime partite come quella contro la Juventus, ma anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli».