Inter-Ludogorets, diffidati e squalificati per la partita di Europa League

Inter-Ludogorets si giocherà alle ore 21, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco la situazione disciplinare per la partita di questa sera, con uno squalificato per parte e diffidati soprattutto nei nerazzurri. Da ricordare che si entra in diffida alla seconda ammonizione e si viene squalificati alla terza.



INTER-LUDOGORETS giovedì 20 febbraio ore 21 (ritorno sedicesimi Europa League, andata 2-0)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Antonio Candreva, Antonio Conte (allenatore), Diego Godin

Squalificati Inter: Lautaro Martinez (una giornata)

Diffidati Ludogorets: Cicinho

Squalificati Ludogorets: Anicet Abel (una giornata)