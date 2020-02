Inter-Ludogorets, dalle autorità ok a porte chiuse: attesa ufficialità

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Matteo Barzaghi – inviato di “Sky Sport” presente davanti alla sede nerazzurra – dalle autorità sarebbe arrivato l’ok per giocare Inter-Ludogorets a San Siro a porte chiuse.

VERSO LA CONFERMA – Sembra essere sempre più vicina la conferma di Inter-Ludogorets a San Siro a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi, le autorità sono pronte a confermare la decisione: «Dalle autorità è stato preannunciato l’ok per giocare a porte chiuse a San Siro contro il Ludogorets. Oggi Conte ha fato riposare la squadra come da programma, domani si tornerà a lavorare sapendo che giovedì giocherà contro i bulgari. Si è delineato il quadro poi anche fino a domenica. Conte domani potrà ragionare sulla formazione per l’Europa League, dove dopo l’andata può anche gestire i suoi giocatori in attesa della partita contro la Juventus».