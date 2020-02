Inter-Ludogorets, Coronavirus: bulgari in allarme. La decisione

Domani sera Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse: per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League saranno oggi a Milano con un epidemiologo per via dell’allarme Coronavirus

INTER-LUDOGORETS – Lo ha riportato il giornalista bulgaro Metodi Shumanov che ha scritto su Twitter: “Confermato: il Ludogorets è salito sull’aereo per Milano, accompagnato da un epidemiologo che seguirà la squadra ovunque in Italia a causa della minaccia da Coronavirus. Una volta che la squadra tornerà, tutti i giocatori saranno sottoposti al test in un ospedale di Sofia“.

Confirmed: #Ludogorets have got on the plane to Milan, accompanied by an epidemiologist who'll follow the team everywhere, while in Italy, because of the #coronavirus threat. Once the team comes back, all players will get tested in a hospital in Sofia#UEL #InterLudogorets https://t.co/nV7kOnxf7W

