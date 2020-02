Inter-Ludogorets a porte chiuse, ufficiale oggi? Ultimi passaggi – GdS

Inter-Ludogorets con molta probabilità si giocherà in settimana e in un San Siro a porte chiuse, questa l’ipotesi in vista anche delle prossime sfide di campionato (VEDI articolo), anche se il calendario dell’Inter è pieno di impegni.

IN EUROPA LEAGUE – Inter-Ludogorets sarà la prima sfida subito dopo il rinvio per l’emergenza Coronavirus, e stando alle ultime ipotesi il match si giocherà regolarmente ma a porte chiuse, anche se si attende ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare comunque nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato dalla rosea, restano solo alcuni passaggi tecnici da sistemare, anche se la UEFA inizialmente aveva cominciato a valutare la possibilità di giocare il match di ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League in campo neutro.