Inter-Ludogorets a porte chiuse, sarÃ  partita in condizioni uniche – TS

Inter-Ludogorets a porte chiuse, sarà partita in condizioni uniche – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che Inter-Ludogorets sarà una partita particolare. Si disputerà a porte chiuse ed è da stabilire anche lo svolgimento delle attività della vigilia.

NOTIZIA UFFICIALE – E’ arrivato in serata il via libera del governo alla disputa a porte chiuse di Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di Europa League, in programma giovedì sera a San Siro. Unico modo di garantire la prosecuzione delle competizioni sportive nelle regioni colpite dal diffondersi del Coronavirus. Il Ludogorets, che aveva chiesto con una lettera all’Uefa chiarimenti sulla situazione sanitaria in Italia, aveva anticipato tutti con un comunicato sul proprio sito nel corso del pomeriggio: «All’inizio della giornata l’Inter ha inviato una lettera al Ludogorets, annunciando che le autorità sanitarie hanno dato l’autorizzazione allo svolgimento della partita in assenza di tifosi».

AMBIENTE STRANO – Uefa, Inter, Ludogorets, Figc e governo hanno acceso il semaforo verde di fronte a questo percorso obbligato per giocare evitando al tempo stesso gli assembramenti di folla, altamente sconsigliati per fermare il contagio. Sarebbero stati meno di 30mila i tifosi a San Siro (600 quelli al seguito della squadra ospite). Era stato aperto solo il primo anello. Non ci sarebbe stato un afflusso massiccio, a maggior ragione dopo la vittoria per 2-0 all’andata che ha di fatto chiuso il discorso qualificazione. Le comunicazioni sul rimborso dei biglietti ai sostenitori nerazzurri partiranno nelle prossime ore. L’Inter oggi deciderà anche come organizzare, di fronte a questa situazione assolutamente anomala, le classiche attività della vigilia delle partite europee: le conferenze stampa dei due allenatori più un giocatore per squadra, con un quarto d’ora dei rispettivi allenamenti aperti ai media.