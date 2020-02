Inter-Ludogorets a porte chiuse e senza Handanovic (ma rimborsati) – GdS

Condividi questo articolo

Inter-Ludogorets sarà la prima partita della settimana che si giocherà a porte chiuse (con rimborso). Antonio Conte oggi ritorna in campo con la squadra per preparare la partita, secondo la “Gazzetta dello Sport” scendono le quotazioni del ritorno in campo di Samir Handanovic.

CON RIMBORSO – Inter-Ludogorets si giocherà ufficialmente a porte chiuse, dopo il comunicato da parte dei nerazzurri (vedi comunicato). A casa resteranno dunque circa 30mila spettatori, compresi i 600 previsti dalla Bulgaria. Già avviate le procedure per il rimborso dei biglietti acquistati.

OGGI IN CAMPO – Oggi Antonio Conte tornerà a dirigere l’allenamento della squadra ad Appiano Gentile dopo il turno di riposo previsto per la giornata di ieri. Per Inter-Ludogorets ci sarà ancora Daniele Padelli a difendere la porta nerazzurra: Samir Handanovic non ha ancora svolto lavoro con il pallone per quanto riguarda la mano sinistra, se ne riparlerà tra venerdì e sabato per preparare così il big-match contro la Juventus.