Inter-Ludogorets a porte chiuse, Bulgarian Air sospende voli con Milano

Il tema caldo di queste ore è ovviamente quello relativo al Coronavirus, che sta invadendo anche il mondo del calcio. È di poco fa la notizia che Bulgarian Air, compagnia aerea bulgara, ha sospeso i voli per Milano fino al 27 marzo. Nessuna conseguenza per Inter-Ludogorets, già in programma a porte chiuse

VOLI SOSPESI – Prosegue la psicosi da Coronavirus in tutta Europa dopo i numerosi contagi in Italia. La Bulgarian Air, come riportato i maggiori media italiani, ha sospeso tutti i voli da e per Milano fino al 27 marzo al fine di evitare contagi per i propri cittadini. Inter-Ludogorets, match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si svolgerà regolarmente ma a porte chiuse.