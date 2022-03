Inter a Liverpool riparte dallo 0-2 senza Barella: le tre opzioni di Inzaghi dal 1′

Inter alla ricerca dell’impresa a Liverpool. Inzaghi non potrà contare su Barella, esattamente come all’andata. Ma stavolta le opzioni a disposizioni sono di più e in un certo senso anche migliori, sia per iniziare la partita diversamente sia per cambiarla in corso con più credibilità

BARELLA ASSENTE – La situazione è la stessa identica dell’andata ma con due livelli di difficoltà in più. Non si parte dallo 0-0 ma dallo 0-2 in favore dei padroni di casa. E non ci sono più a disposizione 180′, bensì solo 90′ più eventualmente 30′ in caso di supplementari. L’avventura dell’Inter in UEFA Champions League si è complicata a Milano e nella trasferta di Liverpool servirà l’impresa. Per l’occasione Simone Inzaghi può ripartire dalle sue certezze per dieci undicesimi. Il grande assente sarà nuovamente Nicolò Barella, squalificato al ritorno proprio come all’andata. Chi al suo posto? Le opzioni per Inzaghi sono sempre e solo tre. Diverse, però, rispetto all’andata: adesso la rosa è davvero al completo. E le alternative sono più credibili.

Le tre Inter di Inzaghi senza Barella

TRE OPZIONI – Senza Barella, Inzaghi può confermare il 3-5-2 schierando un’altra mezzala – prevalentemente a destra – al suo posto. La prima scelta è Arturo Vidal, che appare favorito su Roberto Gagliardini e Matias Vecino (opzione più “offensiva”). Un cambio 1:1 che il Liverpool di Jurgen Klopp può aspettarsi, come all’andata. La seconda opzione è la variante tattica, ovvero il passaggio al 3-4-3 (3-4-2-1 con il doppio trequartista decentrato o 3-4-1-2 con il singolo rifinitore centrale). Approccio più offensivo che può dipendere tanto dalle condizioni di chi giocherà in fascia (Ivan Perisic e/o Robin Gosens a sinistra?) quanto dalle alternative in attacco (Alexis Sanchez a supporto delle punte o Joaquin Correa a rinforzare il tridente?). E la terza opzione? Una combinazione delle due. Cambiare modulo ma anche interpretazione dei compiti nei vari ruoli. Inzaghi può chiedere a Vidal di fare il vice-Barella ma non solo. E se deciderà di giocare due partite in una, c’è da tenere in considerazione i cinque cambi. A Liverpool il potenziale a disposizione dell’Inter sarà enorme. Ma non si potrà arrivare al 60′ senza aver già trovato la via del gol (almeno una volta). Se Inzaghi decide di giocare una partita all’attacco, non curandosi della difesa, bisogna considerare i rischi. Piano B finalmente in azione?