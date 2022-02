Inter-Liverpool, recuperato Vecino: ieri partitella con la Primavera – CdS

Inter-Liverpool, mentre Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Nicolò Barella, il tecnico può sorridere per il recupero di Matìas Vecino. Di seguito ulteriori dettagli riportato questa mattina dal Corriere dello Sport.

RECUPERO – Inter-Liverpool, mentre Arturo Vidal prenderà il posto dello squalificato Nicolò Barella, Simone Inzaghi recupera Matìas Vecino in vista della sfida europea. Ieri l’uruguaiano ha preso parte alla partitella con i primavera e i non impiegati a Napoli. OK pure Felipe Caicedo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti