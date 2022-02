Inter-Liverpool, nessun dubbio sul sostituto di Barella: chance importante!

Inter-Liverpool -1. Inzaghi ha scelto il sostituto di Nicolò Barella, squalificato dopo la reazione su Eder Militao in Real Madrid. Esperienza e quantità contro i Reds

SOSTITUTO − Arturo Vidal sarà il sostituto di Barella in Inter-Liverpool. Il centrocampista cileno avrà una grande chance per dare una grande spinta alla propria stagione, decisamente altalenante. Per sostituire il sardo, out anche ad Anfield, è necessaria tutta l’esperienza dell’ex Barcellona. Il King, come lui si connota sui social, deve finalmente consacrarsi all’Inter. Vidal ha già segnato in questa Champions League, al Giuseppe Meazza contro lo Sheriff Tiraspol.