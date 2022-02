Inter-Liverpool, Mission Impossible? Da queste sfide ci si misura coi grandi

Inter-Liverpool si giocherà alle ore 21. Sembra una gara fuori dalla portata dei nerazzurri, ma proprio un match come questo dell’andata degli ottavi di Champions League può dare risorse inaspettate.

UNA MONTAGNA DA SCALARE – Maledetto il secondo sorteggio, che ha dato Inter-Liverpool anziché la sfida oggettivamente più “morbida” con l’Ajax. Quanto avvenuto in quel pomeriggio tragicomico a Nyon però ora va cancellato, perché ormai non si può più cambiare. Sarà una partita, inutile nasconderlo, molto complicata e forse anche eccessiva per le proporzioni, ma il calcio molte volte regala momenti imprevedibili. L’Inter deve puntare su questo: sfruttare le sue armi, e non sono pochissime, per fare un ribaltone inaspettato e memorabile. Il Liverpool è fortissimo ed è favorito, ma il ritorno agli ottavi di Champions League dopo dieci anni dall’ultima volta vale una serata straordinaria. E dimostrare di potersela giocare coi Reds darebbe una grande carica anche per rituffarsi in campionato, oltre ad aumentare l’esperienza.

COL DOPPIO DUBBIO – Chi in attacco per Inter-Liverpool? La domanda è da fare, perché Simone Inzaghi solo oggi scioglierà la riserva fra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Difficile che giochino entrambi lasciando fuori Edin Dzeko, anche se ieri sera c’è chi ha lanciato la clamorosa terza opzione (vedi articolo). Poi bisogna capire come sta Alessandro Bastoni, che appare recuperato dall’infortunio alla caviglia ma dovrà essere testato nell’ultima seduta. Poi gli altri sono quelli noti, con Stefan de Vrij che ha molto da farsi perdonare e Ivan Perisic elogiato dal suo ex allenatore Jurgen Klopp. Che dal canto suo metterà in campo i migliori (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Liverpool: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).