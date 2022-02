Inter-Liverpool, Lautaro Martinez la spunta su Sanchez! Bastoni ok – Sky

Inter-Liverpool è la sfida che andrà in scena stasera a San Siro alle 21.00, valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport, Lautaro Martinez vince il ballottaggio con Sanchez. Di seguito le sue dichiarazioni

BALLOTTAGGIO RISOLTO – Inter-Liverpool è la grande sfida in programma stasera a San Siro. Secondo quanto appreso da Andrea Paventi, Simone Inzaghi si affida a Lautaro Martinez dal 1′: «Abbiamo qualche indicazione: Lautaro Martinez dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Alexis Sanchez. In difesa rientra Alessandro Bastoni con Milan Skriniar e Stefan de Vrij. In mezzo al campo ci sarà Arturo Vidal a sostituire Nicolò Barella insieme a Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Sulle corsie esterne agiranno Denzel Dumfries a destra e Ivan Perisic a sinistra. San Siro pieno a metà, i biglietti a disposizione sono andati a ruba in un paio d’ore».