Inter-Liverpool, Lautaro Martinez a digiuno: Inzaghi cambia l’attacco – CdS

Inter-Liverpool, Simone Inzaghi chiama a raccolta tutta la squadra e chiede più attenzione, sia in difesa che in fase di finalizzazione. Proprio in tal senso, secondo il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino farà un cambio in attacco.

IN ATTACCO – Inter-Liverpool, chi giocherà in attacco con Edin Dzeko? Lautaro Martinez in Serie A non va in rete da ben sei turni, superando anche il “record” negativo della scorsa stagione, ovvero cinque giornate senza segnare. Probabile che il Toro in vista della sfida di UEFA Champions League sieda in panchina anche perché in Europa non ha ancora un grande feeling: nove gare di fila senza segnare. Alexis Sanchez prenderà il suo posto. A centrocampo, invece, spazio ad Arturo Vidal per sostituire Nicolò Barella.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti