Inter-Liverpool, Klopp annuncia su Mané e Salah anticipando la formazione

Inter-Liverpool si giocherà domani alle ore 21. Klopp questo pomeriggio, nella conferenza stampa di vigilia (vedi articolo), ha già risolto il principale dubbio di formazione: Mané e Salah giocheranno.

CON TUTTI I BIG – Per Inter-Liverpool la squadra di Jurgen Klopp si presenta di fatto al completo. Compresi Sadio Mané e Mohamed Salah. Qualcuno aveva dei dubbi sulla presenza dei due giocatori, reduci dalla Coppa d’Africa? Ovviamente no, visto che sono fra i migliori e difficilmente i Reds avrebbero rinunciato ad averli in Champions League. Hanno già fatto le prove generali nelle due gare di Premier League contro Leicester City e Burnley, domani saranno entrambi titolari. D’altronde l’ha fatto intendere lo stesso manager tedesco nel pomeriggio in conferenza stampa. Chi il terzo nel tridente? Diogo Jota, che ha avuto un gran rendimento in stagione non solo a livello realizzativo, è favorito su Roberto Firmino. Dalla panchina Luis Diaz, nuovo acquisto di gennaio (ex Porto) che domenica non ha giocato.

GLI ALTRI – La formazione del Liverpool domani contro l’Inter, risolto il dubbio su Mané e Salah, è pressoché fatta. A centrocampo Fabinho si è riscoperto goleador: sei gol in ventisette presenze stagionali, ma cinque li ha fatti nelle ultime sette partite. Decidendo, peraltro, lo 0-1 di Burnley. Con lui sicuro capitan Jordan Henderson, poi più Naby Keita dei vari Thiago Alcantara, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain. Comunque opzioni di tutto rispetto e non certo definibili “riserve”. In porta manco da citare Alisson Becker, la difesa è quella titolare. Ossia Trent Alexander-Arnold e Andrew Robertson come terzini con licenza di spingere, Joel Matip e Virgil van Dijk centrali. Entrambi, curiosamente, hanno già giocato al Meazza da avversari con altre maglie. Questa la probabile formazione di Klopp per Inter-Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; J. Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Diogo Jota, Mané.