Inter-Liverpool, Inzaghi col dubbio Lautaro Martinez-Sanchez: un indizio – CdS

Per Inter-Liverpool di domani non ci sono più dubbi sulla presenza di Vidal (vedi articolo) e c’è ottimismo sul recupero di Bastoni (vedi articolo), poi bisognerà scegliere la coppia d’attacco. Se Dzeko è intoccabile il ballottaggio di Inzaghi è fra Lautaro Martinez e Sanchez: il Corriere dello Sport dà le indicazioni.

CHI DAVANTI? – Dal rientro dopo la sosta Simone Inzaghi ha alternato la coppia d’attacco, con Edin Dzeko punto fisso. Accanto al bosniaco hanno giocato Lautaro Martinez contro il Milan e sabato scorso a Napoli, Alexis Sanchez (con gol) martedì scorso con la Roma in Coppa Italia. Quest’alternanza, però, sembra destinata a interrompersi domani sera in Inter-Liverpool. Secondo il Corriere dello Sport, in un articolo del collega Andrea Ramazzotti, l’intenzione di Inzaghi è di confermare il Toro. Fiducia immutata, nel caso, per Lautaro Martinez nonostante sia ancora a secco in Champions League e nel 2022 abbia segnato solo in Supercoppa Italiana con la Juventus, peraltro su rigore.

LA SCELTA – Se Dzeko non è in discussione per vari motivi, in primis il numero dei gol (quattordici in trentadue partite stagionali, miglior marcatore della squadra), l’altro attaccante per Inter-Liverpool porta qualche dubbio in più. Sanchez, a dirla tutta, sarebbe più fresco (a Napoli è entrato solo all’83’) ed è lanciato dal gol alla Roma. Inzaghi rimanderà la scelta a domani, ma ritiene che il valore della notte europea possa sbloccare e rilanciare Lautaro Martinez: ecco perché in Inter-Liverpool dovrebbe giocare lui.

Fonte: Il Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

