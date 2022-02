Inter-Liverpool, a centrocampo coperta corta: Gagliardini unico ricambio

In vista di Inter-Liverpool di questa sera, Simone Inzaghi non potrà contare su due centrocampisti. Oltre a Barella, fuori anche un altro giocatore in mezzo. Gagliardini unico cambio

COPERTA CORTA − Manca veramente poco ad Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League. Oltre a Nicolò Barella, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano salterà la gara contro i Reds per un problema fisico. Dunque, Roberto Gagliardini si candida ad essere il primo e unico ricambio in corso d’opera per il tecnico nerazzurro a centrocampo. L’ex giocatore dell’Atalanta dopo aver giocato tutti e 90 i minuti della prima gara del 2022 contro la Lazio, non ha avuto alcun minutaggio nelle restanti quattro partite di campionato. L’ultima presenza è datata 19 gennaio contro l’Empoli in Coppa Italia (78′ giocati).