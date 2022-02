Inter-Liverpool, 3 si giocano una maglia: su chi ricadrà la scelta di Inzaghi?

In Inter-Liverpool mancherà Barella per squalifica. Cambio forzato dunque per Simone Inzaghi, il quale dovrà scegliere fra Vida, Vecino e Gagliardini. Cileno favorito

UNA POLTRONA PER TRE − Inter-Liverpool, il cast è ufficialmente aperto! Tre giocatori si giocheranno l’ambita maglia dal primo minuto contro i Reds: Arturo Vidal, Roberto Gagliardini e Matias Vecino. Uno dei tre avrà sia mercoledì che al ritorno ad Anfield avrà l’arduo di sostituire Nicolò Barella. Il centrocampista sardo infatti sarà costretto a saltare la doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League per squalifica. Dei tre parte sicuramente in vantaggio Vidal che per esperienza e maggior fiducia (di Simone Inzaghi) potrà giocare al fianco dei due titolarissimi Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Si tratta di tre centrocampisti, di per sé, abbastanza simili. Ossia tanta fisicità e sostanza in mezzo al campo con poca dimestichezza dal punto di vista tecnico rispetto a Barella. Dei tre, probabilmente, Vecino ha la qualità dell’inserimento senza palla che può rivelarsi molto utile in partite come queste. In questa Champions League però Vidal ha già dimostrato di saperci fare. Un gol per lui contro lo Sheriff Tiraspol (decisivo) e la sua esperienza servirà tantissimo contro il centrocampo talentuoso e quantitativo di Jurgen Klopp.