Inter-Lipsia, Zielinski eletto migliore in campo Uefa: la motivazione!

L’Inter ha vinto 1-0 contro il Lipsia conquistando la sua quinta vittoria di fila in Champions League. Nerazzurri super. Eletto il migliore in campo Uefa della partita Zielinski.

MIGLIORE IN CAMPO – L’Inter ha vinto 1-0 contro il Lipsia, nel match valido per la quinta giornata di Champions League. Una vittoria di misura ma meritata dei nerazzurri, che si sbarazzano anche della squadra di Marco Rose. Il migliore in campo della partita è Piotr Zielinski, che ha giocato da titolare la partita del Meazza di Milano. Per la Beneamata quinto successo consecutivo e ancora un’altra porta imbattuta. Adesso la squadra di Simone Inzaghi è da sola in Europa: nessuna squadra, tranne l’Inter, ha mantenuto la porta imbattuta in Champions League in questa stagione.

Zielinski migliore in campo di Inter-Lipsia: la motivazione della Uefa

MOTIVAZIONE – Zielinski migliore in campo di Inter-Lipsia. Nessun dubbio per la Uefa, che ha motivato in questo modo la nomina del centrocampista polacco: “Piotr Zieliński è stato nominato Giocatore della Partita. Il Panel degli Osservatori Tecnici della UEFA ha affermato: “Ha controllato la partita a centrocampo con buoni passaggi e ha difeso bene. Ha anche dimostrato spesso buoni movimenti per rendersi disponibile a ricevere palla”. Così il massimo organismo europeo ha descritto la grandissima prestazione del centrocampista polacco, ormai sempre più integrato nell’ambiente nerazzurro.