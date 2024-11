Inter-Lipsia, una vittoria per continuare a sognare! Oltre 65mila a San Siro – TS

L’Inter di Simone Inzaghi torna protagonista in Europa, con l’obiettivo di chiudere, o quasi, il discorso per uno degli otto posti d’élite della nuova Champions League. La carica degli oltre 65mila tifosi presenti a San Siro, così come riportato dal Corriere dello Sport.

OBIETTIVO VICINO – Domani sera, davanti a circa 65mila spettatori attesi a San Siro, i nerazzurri affrontano il Lipsia, fanalino di coda della classifica con zero punti dopo quattro giornate. Una vittoria proietterebbe l’Inter a quota 13, ipotecando il passaggio agli ottavi con margine sulle ultime gare del gruppo. La strategia di Inzaghi non cambia: alternare forze e uomini per gestire al meglio gli impegni su più fronti. Se a Verona è scesa in campo una squadra più pragmatica, contro il Lipsia sarà un’altra Inter a cercare i tre punti, puntando sull’intensità e la qualità di uomini chiave come Lautaro Martinez che punta a tornare titolare. Il tecnico già oggi allenerà la squadra direttamente a San Siro. n’occasione utile anche per testare il terreno di gioco, rizollato dopo Italia-Francia del 17 novembre, ma che sabato scorso, durante Milan-Juventus, non ha convinto del tutto.

Inter-Lipsia in parte decisiva in Champions League

VERSO GLI OTTAVI – La partita contro il Lipsia rappresenta un vero e proprio mezzo match-point per i nerazzurri. Con una vittoria, l’Inter potrebbe guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni europei: il 10 dicembre a Leverkusen e poi, nel 2024, contro Sparta Praga e Monaco. Raccolti almeno altri sei punti nelle ultime tre giornate, le possibilità di accedere tra le magnifiche otto diverrebbero quasi una certezza. L’Inter punta a saltare i playoff di febbraio, una fase che coinvolgerà le squadre non direttamente qualificate agli ottavi. Evitare quell’ulteriore step significherebbe concentrare le energie sul campionato, dove la squadra di Inzaghi vuole confermare la propria leadership.

PIENONE A SAN SIRO – Lo stadio si trasformerà, come sempre per le partite dell’Inter, in una vera roccaforte. Sono attesi circa 65mila spettatori per il match contro il Lipsia, una partita che può rappresentare un passo decisivo per avvicinare gli ottavi di finale della Super Champions. L’entusiasmo del pubblico nerazzurro, sempre presente nelle grandi occasioni, sarà un’arma fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi, che cerca tre punti per consolidare la propria posizione tra le migliori d’Europa.

Fonte: Tuttosport