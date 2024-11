Inter-Lipsia, le ultime informazioni sui biglietti: un chiarimento

Inter-Lipsia è in programma stasera 26 novembre alle ore 21 allo Stadio San Siro. La società meneghina ha fornito gli ultimi dettagli in merito alla vendita dei biglietti per la sfida.

ACQUISTO BIGLIETTI – Inter-Lipsia sarà la quinta sfida di questa Champions League per le due compagini. In merito alla vendita dei biglietti per il match, la società nerazzurra ha indicato alcuni aspetti utili ai tifosi nerazzurri attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: «Sono disponibili i biglietti per assistere alla sfida con prezzi a partire da 29€. I tifosi nerazzurri potranno acquistare i tagliandi a questo link . Sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla gara contro il Lipsia anche nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle ore 18:00.

Sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell’apertura dei cancelli, fissata per le 19:00. Le biglietterie saranno aperte dalle 18:00. A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso».

Inter-Lipsia, alcuni dettagli forniti dalla società nerazzurra

L’INDICAZIONE – L’Inter ha poi proseguito fornendo un ulteriore chiarimento in merito agli ingressi allo stadio per il match contro il Lipsia:

«Ingressi obbligatori senza deroghe

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

Ingresso 10: tifosi ospiti del Lipsia al terzo anello blu.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: persone con disabilità accreditate».