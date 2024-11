Inter-Lipsia, Taremi troverà spazio? La probabile formazione

Inter-Lipsia sarà la sfida valida per la quinta giornata di Champions League delle due compagini: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Lipsia potrebbe regalare ai nerazzurri un vantaggio importante da conservare in vista delle ultime tre sfide di Champions League. La squadra allenata da Simone Inzaghi troverà poi il Bayer Leverkusen, lo Sparta Praga e il Monaco, con le prime due gare da disputare fuoricasa e quella conclusiva da giocare a San Siro. La formazione meneghina si auspica, di conseguenza, di poter arrivare alla trasferta di Leverkusen con 13 punti all’attivo, consolidando la propria presenza tra le prime otto del girone unico di Champions League. Riuscirci vorrebbe dire evitare di dover passare per gli insidiosi playoff, il cui esito non è mai scontato.

Inter-Lipsia, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Inter-Lipsia, Inzaghi dovrebbe affidarsi nuovamente a Mehdi Taremi dal primo minuto. L’iraniano non sta avendo spazio in Serie A, mentre in Champions League ha sempre avuto la possibilità di mettere in mostra le proprie doti di costruttore del gioco. In difesa tornerà Alessandro Bastoni, mentre sull’esterno ci sarà quel Federico Dimarco tenuto a riposo nella sfida vinta 5-0 contro il Verona. Accanto a Taremi potrebbe esserci Marcus Thuram, ma occhio alla sorpresa Marko Arnautović.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi; Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.