Inter-RB Lipsia 1-0, il tabellino della partita di Champions League

Inter-RB Lipsia è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025.

PRIMI! – Il terzo 1-0 consecutivo in Champions League vale per l’Inter la quarta vittoria di fila e – in attesa di Liverpool e Monaco domani – il primo posto in solitaria della fase campionato! Basta un autogol di Castello Lukeba per i tre punti, in una partita dominata per un’ora e in cui bisognava fare molti gol in più. Ma che nel finale ha visto il RB Lipsia, seppur privo di tanti giocatori, rendersi pericoloso e dare un po’ di apprensione. Con il 2-0 annullato a Henrikh Mkhitaryan per un fallo più che discutibile di Marcus Thuram. Da registrare l’ennesimo infortunio, Benjamin Pavard. Questo il tabellino di Inter-RB Lipsia.

INTER-RB LIPSIA 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (44’ Bisseck), de Vrij, Bastoni (65’ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (76’ Mkhitaryan), Zielinski, Dimarco; Taremi (65’ M. Thuram), Lautaro Martinez (76’ Arnautovic).

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Buchanan, Asllani, Darmian, Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

RB Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Geertruida (85’ Gebel), Orban, Lukeba, Henrichs; Baumgartner (61’ Ouédraogo, 70’ Vermeeren), Kampl, Haidara (61’ Seiwald), Nusa; Openda, André Silva (61’ Sesko).

In panchina: Vandevoordt.

Allenatore: Marco Rose.

Arbitro: Joao Pinheiro della federazione portoghese (Bruno Jesus – Luciano Maia; Joao Gonçalves; VAR Tiago Martins; A. VAR Hernandez Hernandez).

Gol: 27’ aut. Lukeba.

Ammoniti: Pavard, Bastoni (I), Baumgartner, Lukeba (L), Rose (L, allenatore).

Recupero: 3’ PT, 4’ ST.