Inter-Lipsia precedenti: sfida inedita tra i due club! Rivincita Inzaghi

Stasera Inter-Lipsia, match valido per la quinta giornata di Champions League. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra i due club. Inzaghi tenta invece una rivincita.

PRECEDENTI – L’Inter ha già affrontato 13 diverse squadre tedesche nelle competizioni europee: tuttavia l’incontro di San Siro sarà la prima partita in assoluto contro il Lipsia. Questa sarà la prima trasferta del Lipsia contro una squadra italiana in UEFA Champions League: i tedeschi però hanno vinto le due trasferte contro formazioni italiane in competizioni europee, battendo il Napoli 3-1 nel febbraio 2018 e l’Atalanta 2-0 nell’aprile 2022 – entrambe in UEFA Europa League. Per la prima volta assoluta, inoltre, la squadra della Red Bull giocherà al Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. L’Inter ha già affrontato Marko Rose, quando questi allenava il Borussia Monchengladbach. Nel doppio confronto dei gironi della Champions League 2020-21, a San Siro finì 2-2, mentre in Germania i nerazzurri di Antonio Conte trionfarono 2-3.

Inter-Lipsia, Inzaghi cerca la rivincita contro Rose

RIVINCITA CERCASI – Se Inter e Lipsia non si sono mai incontrati, Simone Inzaghi e Marko Rose invece hanno già un precedente. Ed è doloroso per l’attuale allenatore dell’Inter. Si tratta infatti del doppio confronto ai quarti di finale dell’Europa League 2017-18. La Lazio vinse la partita di andata 4-2 contro il Salisburgo allenato da Rose, ma nella sfida di ritorno capitolò 4-1, sancendo il passaggio in semifinale della squadra austriaca. Inzaghi cerca dunque questa sera la rivincita.