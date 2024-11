Inter-Lipsia: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Lipsia si gioca per la quinta giornata di Champions League: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 21 allo “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Lipsia (ore 21): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Inter-Lipsia, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Inter-Lipsia

Stadio San Siro di Milano, martedì 26 ottobre alle ore 21.00.

I precedenti di Inter-Lipsia

Nessun precedente da segnalare tra Inter e Lipsia. Quella di stasera, infatti, sarà la prima assoluta tra le due squadre. L’Inter però ha già affrontato per ben tredici volte squadre tedesche nelle competizioni europee e a San Siro si giocherà la prima in assoluto contro il Lipsia, questa sera alle 21. Inoltre, quella di questa sera sarà anche la prima trasferta del Lipsia in assoluto contro squadre italiane in Champions League.

Come seguire Inter-Lipsia IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20.30, sia attraverso i report dell'incontro.

Dove vedere Inter-Lipsia diretta TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport.

Dove vederla in LIVE streaming

Su Sky Go e NOW TV attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Inter-Lipsia su Sky Sport: i telecronisti

Telecronaca affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Gli indisponibili della partita

Inter: Francesco Acerbi (infortunio), Davide Frattesi (infortunio), Joaquin Correa e Tomas Palacios (fuori dalla lista UEFA).

Lipsia: Lukas Klostermann (infortunio), Bitshuabu (infortunio), Elmas (infortunio), Simons (infortunio), Raum (infortunio), Poulsen (infortunio), Schlager (infortunio).

L’arbitro della partita

Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo)

Assistenti arbitrali: Bruno Jesus e Luciano Maia (Portogallo)

Quarto ufficiale: João Gonçalves (Portogallo)

Arbitro VAR: Tiago Martins (Portogallo)

Assistente VAR: Alejandro Hernández (Spagna)

Conferenze stampa vigilia Simone Inzaghi e Rose

Simone Inzaghi: «Noi lavoriamo per dare soddisfazione ai nostri tifosi, alla nostra società e vincere trofei. Dobbiamo continuare come stiamo facendo adesso. Nelle ultime 11 partite abbiamo fatto nove vittorie e due pareggi, nonostante questo siamo ancora dietro. Sarà un lungo viaggio com’è sempre stato. Bisogna sempre lavorare di più, siamo in un momento positivo. Dobbiamo spingere e cercare di migliorare, però cerchiamo sempre di vedere dove possiamo fare meglio. Tornare a giocare una finale di Champions League? Quello è l’augurio, ma ci aspettano tante sfide e le altre lottano per lo stesso obiettivo». Clicca qui per l’intervista integrale del mister.

Marco Rose: «Ho allenato Thuram e Sommer ai tempi dei Borussia Monchengladbach. Sono due ragazzi fantastici e dei giocatori fortissimi. Se n’è accorta anche l’Inter che con loro hanno vinto lo scudetto. Dobbiamo pensare a come fare il meglio domani. Loro hanno grande qualità e noi dobbiamo trovare il modo di metterli in difficoltà. Dobbiamo credere in noi e dobbiamo fare una grande prestazione. Vogliamo una reazione dopo le prime quattro partite di questa Champions League. Naturalmente non siamo soddisfatti per quanto fatto fin qui. Ma so che i ragazzi vogliono fare meglio». Clicca qui per l’intervista integrale del tecnico del Lipsia.

Inter-Lipsia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Mkhitaryan, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba; Henricsh, Haldara, Kampl, Nusa; Baumgartner, Sesko; Openda.

In panchina: Vandevoordt, Dickes, Gebel, Quedraogo, Vermeeren, Seiwald, Andre Silva.

Allenatore: Marco Rose

