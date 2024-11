Inter-Lipsia, Lautaro Martinez c’è! La probabile formazione

Inter-Lipsia sarà la quinta giornata della Champions League 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi per l’incontro.

LA SFIDA – Inter-Lipsia si disputerà domani 26 novembre alle ore 21 allo Stadio San Siro. I nerazzurri si presentano al match con una rinnovata solidità difensiva, dimostrata dal solo gol subito nelle ultime 5 sfide. Dopo il 4-4 contro la Juventus, che ha lasciato un senso di amarezza al tecnico Simone Inzaghi per il modo in cui i meneghini si sono fatti rimontare dopo essere stati in vantaggio con il punteggio di 4-2. Ora, la squadra allenata dal tecnico piacentino sta dimostrando di poter osservare quell’atteggiamento mentale, costante nel corso dell’incontro, necessario per poter aspirare al raggiungimento dei propri obiettivi.

Inter-Lipsia, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Inter-Lipsia, il tecnico dell’Inter dovrebbe optare per la difesa composta da Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij e Benjamin Pavard. Yann Bisseck dovrebbe partire dalla panchina, anche perché schierato dal primo minuto nell’ultimo incontro con il Verona, mentre Francesco Acerbi non sarà della partita a causa di un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. A centrocampo, Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo. In avanti, Mehdi Taremi dovrebbe affiancare Lautaro Martinez, recuperato dallo stato influenzale che gli ha impedito di partire per Verona.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.