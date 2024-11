Inter-Lipsia, Inzaghi cambia tanto da Verona. Probabile formazione

L’Inter tra poche ore sarà impegnata nella partita di UEFA Champions League contro il Lipsia. Simone Inzaghi sta preparando il match con attenzione, le scelte sorprendono. La probabile formazione.

PARTITA – Inter-Lipsia sarà una partita molto complicata e che Simone Inzaghi riconosce come tale. L’allenatore non sottovaluta gli avversari e non lascia niente al caso nella quinta giornata di UEFA Champions League. I tedeschi hanno 0 punti nella competizione europea e hanno perso quattro volte su quattro, ma in Bundesliga sono terzi e si stanno giocando il primato con il Bayern Monaco. A San Siro c’è in ballo la qualificazione diretta agli ottavi di finale, una vittoria sarebbe un passo enorme verso il prossimo turno.

Inter-Lipsia, tante sorprese dal 1′

SORPRESE – Simone Inzaghi ha in serbo diversi cambi rispetto alla partita contro il Verona. In Inter-Lipsia torneranno titolari Benjamin Pavard e Stefan de Vrij, che sostituirà l’infortunato Francesco Acerbi. A sinistra Carlos Augusto lascerà il posto a Federico Dimarco, sulla destra Matteo Darmian farà lo stesso con Denzel Dumfries. A centrocampo due cambi rispetto a sabato: Hakan Calhanoglu al posto di Kristjan Asllani e Piotr Zielinski per Henrikh Mkhitaryan. Davanti rimarrà fuori Marcus Thuram e sarà rivoluzione totale. Joaquin Correa non è convocabile in quanto assente dalla lista UEFA, di seguito la probabile formazione intera con i due attaccanti.

La probabile formazione di Simone Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.