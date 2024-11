Inter-Lipsia, le formazioni ufficiali: confermato il rientro di due big!

Alle 21.00 è in programma Inter-Lipsia, gara valevole per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Confermato il rientro di due big nella formazione ufficiale, dopo i rispettivi – lievi – problemi fisici: Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu

FORMAZIONI UFFICIALI – Quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, con l’Inter che affronta il Lipsia a San Siro dopo la trionfale vittoria contro il Verona in trasferta (0-5) nella scorsa giornata di campionato. Il tutto a pochi giorni dallo scontro diretto contro la Fiorentina, una gara di alta classifica. Il tecnico Simone Inzaghi non fa calcoli, ben sapendo quanto sia importante una vittoria questa sera per centrare l’obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi di finale, contro una squadra – quella tedesca – che arriva da zero punti in quattro uscite europee. Confermati i rientri dal primo minuto di Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, assenti a Verona. A centrocampo un cambio: fuori Henrikh Mkhitaryan e al suo posto dentro Piotr Zielinski dal primo minuto. Davanti spazio anche per Mehdi Taremi.

INTER-LIPSIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez (C), Taremi.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Thuram, Buchanan, Asllani, Mkhitaryan, Darmian, Bisseck, Carlos Augusto, Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban (C), Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; André Silva, Openda.

A disposizione: Vandedoordt, Seiwald, Vermeeren, Ouedraogo, Sesko, Gebel

Allenatore: Marco Rose

