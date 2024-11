Inter-Lipsia, Dimarco e uno ‘strano esordio’. La probabile formazione – Sky

Inter-Lipsia rappresenterà l’occasione per vedere i progressi compiuti dalla compagine nerazzurra nelle ultime settimane, dimostrati dal solo gol subito nelle ultime 5: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Il giornalista Marco Barzaghi ha indicato a Sky Sport quelle che dovrebbero essere le scelte di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Lipsia. Tra gli uomini selezionati dal tecnico piacentino ci sarà anche Federico Dimarco, pronto all’esordio da titolare in questa Champions League: «La decisione di Inzaghi risponde alla sua convinzione in base alla quale quelli da lui scelti saranno gli uomini giusti per questa specifica sfida. Le sue scelte sono quindi dettate da circostanze diverse, come quelle di natura fisica ma anche quelle relative al periodo ora vissuto».

Inter-Lipsia, la probabile formazione di Inzaghi

LE SCELTE – Ecco che, quindi, il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare su molte novità dal primo minuto rispetto a quanto visto contro il Verona. Nello specifico, in difesa ci sarà Benjamin Pavard, al cui fianco saranno impiegati Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo tornerà Calhanoglu, con Barella e Zielinski come mezzali. Sugli esterni Dimarco e Dumfries, mentre in attacco spazio a Taremi e Lautaro Martinez. L’iraniano avrà una grande occasione per dimostrare che la scelta di puntare su di lui, nella massima competizione europea, sia quella giusta.