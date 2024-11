Inter-Lipsia, comunicate le prime informazioni sui biglietti. Le ultime

Inter-Lipsia sarà la quinta gara del girone unico di Champions League per le due compagini. L’attesa cresce per vedere nuovamente i nerazzurri all’opera nella massima competizione europea.

LA SFIDA – Inter-Lipsia dirà molto del futuro dei nerazzurri in questa Champions League. Con 10 punti in cassaforte, frutto di tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate, la squadra meneghina si auspica di portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali per accrescere le proprie velleità di accesso immediato agli ottavi della competizione. Di fronte ci sarà una squadra ricca di qualità e vogliosa di cambiare una storia che sembra già scritta. I tedeschi, infatti, si trovano a 0 punti in classifica dopo 4 giornate, vedendosi quindi costretti a vincere le prossime gare per sperare di invertire la rotta e accedere, quantomeno, ai playoff per l’accesso agli ottavi.

Inter-Lipsia, i primi dettagli sulla vendita dei biglietti

GLI AGGIORNAMENTI – La società nerazzurra ha fornito alcune informazioni, sul proprio sito ufficiale, in merito alla vendita dei biglietti per Inter-Lipsia. Di seguito la nota pubblicata dal club: «Si tratta della quinta giornata della Fase Campionato della UEFA Champions League. Un incontro fondamentale per il cammino dell’Inter in Europa. Dopo le prime quattro giornate la squadra di Inzaghi ha collezionato 10 punti (solo il Liverpool con 12 è a punteggio pieno), 4 clean sheet per un quinto posto complessivo che posiziona l’Inter nella top-8 della classifica.

Di fronte il Lipsia, che in Bundesliga è al secondo posto, dietro solo al Bayern Monaco, ma che in Champions non ha ancora mosso la classifica: quattro sconfitte, contro Atletico, Juventus, Liverpool e Celtic.

Il Meazza è pronto dunque a una notte importantissima, con prezzi per i tifosi a partire da 29€».