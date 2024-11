Inter-RB Lipsia, in Champions League c’è un posto da consolidare

Inter-RB Lipsia, stasera alle 21, vede la ripresa della Champions League. È stato superato il giro di boa: inizia la quinta giornata, vuol dire che bisogna cominciare a sistemare le cose per l’obiettivo della fase campionato.

FARE LA VOCE GROSSA – Inter-RB Lipsia apre la coppia di partite di Champions League contro squadre tedesche. Prima i biancorossi, poi fra due settimane il Bayer Leverkusen in trasferta. Due sfide che faranno capire se per la fase campionato ci sia realmente il margine di lottare per chiudere fra le prime otto. È quello che deve diventare il grande obiettivo dell’Inter in campo internazionale, perché evitare due partite (tutt’altro che agevoli, visto come si sta delineando la classifica) a febbraio sarebbe molto utile anche in ottica Serie A. La posizione attuale è buona, con tre vittorie e un pari (senza mai aver subito gol), ma c’è ancora molta strada da fare. E conquistare altri tre punti oggi sarebbe fondamentale.

Inter-RB Lipsia coi soliti problemi di infortuni

CHI TORNA E CHI ESCE – Per sfidare il RB Lipsia, Simone Inzaghi dovrà al solito fare i conti con l’infermeria, che in casa Inter è sempre sovraffollata. Ormai è diventata una (cattiva) abitudine di questa stagione: la squadra al completo non la si ha mai. A Verona il tecnico ha optato per un turnover massiccio, con risultati sorprendenti perché nessuno si aspettava uno 0-5 a fine primo tempo (e con gol persino di Joaquin Correa, oggi non in lista UEFA). Tornano Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e Lautaro Martinez, ma sta fuori Francesco Acerbi ed è in dubbio Davide Frattesi. Ma anche il RB Lipsia non è certo al 100% viste le assenze. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-RB Lipsia, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.