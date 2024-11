Inter-Lipsia, 8 cambi per Inzaghi rispetto Verona! Solo tre conferme – CdS

Inzaghi continua a puntare sulle rotazioni per mantenere alta la freschezza e l’efficienza della sua squadra, anche in una fase cruciale della stagione. Stasera, contro il Lipsia, l’Inter scenderà in campo con un volto parzialmente rinnovato rispetto alla formazione schierata sabato scorso nella vittoriosa trasferta di Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, solo tre le conferme.

FORMAZIONE STRAVOLTA – In Inter-Lipsia, saranno ben otto i cambi rispetto al match del Bentegodi, una strategia che testimonia la fiducia dell’allenatore nella profondità della rosa e la volontà di preservare energie in vista dei futuri impegni. Gli unici tre giocatori confermati rispetto alla partita di sabato saranno il portiere Sommer, il difensore Bastoni e il centrocampista Barella, tutti elementi chiave per l’assetto difensivo e la transizione rapida dell’Inter. Il turnover coinvolgerà quindi gran parte della squadra, con il probabile ritorno in attacco della coppia Lautaro Matinez-Thuram.

Inter-Lipsia, un ritorno importante a centrocampo

UNA BUONA NOTIZIA – Tra le novità più significative c’è il rientro dal primo minuto di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, reduce da un lieve infortunio all’adduttore sinistro accusato in nazionale, è stato tenuto a riposo contro il Verona per recuperare completamente e sarà nuovamente il perno del centrocampo nerazzurro. La sua presenza rappresenta una garanzia per la costruzione del gioco dell’Inter, fondamentale anche in un match delicato come quello di stasera. Calhanoglu avrà il compito di orchestrare le trame offensive e garantire equilibrio, offrendo inoltre una preziosa opzione su calcio piazzato

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno