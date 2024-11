Inter-Lipsia 1-0, vittoria corta ma non sofferta: parlano le statistiche!

Il risultato finale di Inter-Lipsia è 1-0 in favore dei nerazzurri. Termina così la quinta giornata della Champions League 2024-2025: queste le statistiche del match disputato a San Siro.

LA PRESTAZIONE – Vittoria di misura ma anche di squadra e carattere per gli uomini di Simone Inzaghi. Inter-Lipsia, valida per la quinta giornata di Champions League, termina 1-0 e regala ai nerazzurri altri tre punti per stabilirsi – momentaneamente – in vetta alla classifica e con ancora zero gol subiti nella competizione. Nonostante sia stato l’autogol al 27′ di Castello Lukeba a decidere il match e il Lipsia in certi spezzoni di gara abbia provato a dare fastidio, la vittoria dell’Inter resta meritata. A dirlo sono anche i numeri della sfida, che andremo subito ad analizzare.

Inter-Lipsia, le statistiche del match di Champions League

LE STATISTICHE – L’1-0 finale racconta tutto e niente di Inter-Lipsia. I dati statistici, invece, possono aiutare ad analizzare più accuratamente la prestazione dei nerazzurri in Champions League. La vittoria ‘corta’ della squadra di mister Inzaghi, infatti, non è indice di sofferenza. Il Lipsia, che totalizza in tutto 7 tiri, riesce a tirare in porta e ad impegnare Yann Sommer solo un’unica volta. Indice, questo, di un’ottima risposta da parte della difesa nerazzurra. Al contrario, il rapporto tra i tiri totali interisti – ben 12 – e quelli verso lo specchio – solo 4 – portano a galla il problema della sfida di questa sera: la difficoltà a capitalizzare e a chiudere. Il possesso palla, invece, vede la parità fra le due avversarie europee: 50% a testa. Quasi come per i calci d’angolo (6 a 5) e i falli commessi (11 a 12).