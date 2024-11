Inter-Lipsia 1-0 di lotta e grinta! Gol assurdo annullato alla fine

Termina sul punteggio di 1-0 Inter-Lipsia, sfida valevole per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo, terminato con il punteggio di 1-0.

SECONDO TEMPO – Tante occasioni nella prima parte della ripresa per i nerazzurri, fin da subito quando al 46′ Denzel Dumfries si inventa un’incredibile serpentina, scambio veloce con Lautaro Martinez che lo libera di fronte alla porta, ma l’olandese sul più bello sbaglia incrediblmente una conclusione comoda per trovare il raddoppio. Il Lipsia con il passare del tempo, sfruttando anche un’Inter un po’ stanca, tira fuori la testa. Al 69′ errore di Hakan Calhanoglu in impostazione, ripartono gli avversari con Nusa che rientra e prova il tiro a giro, con Yann Sommer che fa un paratone per salvare il risultato.

GOL ANNULLATO – L’Inter regge bene l’urto di un Lipsia che alla disperata si getta in avanti per cercare un risultato che sarebbe fondamentale. Nel finale i nerazzurri provano a chiuderla e il secondo gol arriverebbe anche arrivare al 91′: Thuram ruba palla a Lukeba al limite dell’area e appoggia per Henrikh Mkhitaryan che a porta vuota mette in rete, ma incredibilmente l’arbitro annulla per un fallo del francese che ha visto solo lui. Nel minuto finale il Lipsia prova il tutto per tutto, ma l’Inter difende ottimamente con grande attenzione e organizzazione. E arriva così una vittoria IMPORTANTISSIMA! 13 punti in classifica e gli ottavi si avvicinano sempre di più.

INTER-LIPSIA 1-0

Gol: autogol Lukeba al 27′