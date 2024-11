Inter-Lipsia 1-0: cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ha rimediato la quarta vittoria consecutiva in Champions League, battendo il Lipsia per 1-0. Successo che vale momentaneamente il primato in classifica. Contro i tedeschi è bastato un autogol di Lukeba. Statistiche e curiosità della partita tra Inter e Lipsia.

Inter-Lipsia 1-0, curiosità e dati statistici della partita

1 – Considerando la Coppa dei Campioni e la Champions League, l’Inter ha vinto quattro partite consecutive senza mai subire gol per la prima volta nella sua storia (si era fermata a tre nel 1966/67 e nel 2009/10).

14 – Come gli anni passati dall’ultima squadra che in Champions League aveva raccolto cinque partite consecutive senza mai subire gol. L’Inter, da questo punto di vista, ha eguagliato il Manchester United, che durante la fase a gironi di quell’anno (2010-11), centrò tale risultato non prendendo mai gol contro Rangers (due volte), Valencia e Bursaspor (due volte). In quell’anno, i Red Devils arrivarono fino alla finale di Wembley contro il Barcellona di Messi e Guardiola, persa poi 3-1.

1 – Inter prima e unica squadra in Europa senza subire gol. Fino alla scorsa giornata, condivideva questo primato con l’Atalanta, che invece, ieri ha subito il primo gol in coppa per mano dello Young Boys, nella vittoria di Berna per 1-6.

12 – I risultati utili di fila in casa in Champions League per l’Inter. L’ultima sconfitta a San Siro in Champions è datato 7 settembre 2022. In quel caso si impose il Bayern Monaco per 2-0 nella prima partita della fase a gironi della Champions League 2022-23: reti di Sané e autorete di D’Ambrosio. Fortino!

20 – Il numero di vittorie dell’Inter in Europa contro squadre tedesche su 47 incontri disputati in assoluto. Il bilancio è di: 20 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte.