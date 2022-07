Inter-Lione, squadra in partenza. Stasera il penultimo test amichevole

L’Inter questa sera alle 20:30 gioca contro il Lione la sua penultima amichevole dell’estate. Si gioca a Cesena e la squadra è partita alla volta della città che ospiterà il match.

PARTENZA – Come per l’amichevole pareggiata 2-2 contro il Monaco, l’Inter ha lasciato Milano presto per raggiungere Cesena, sede della partita di questa sera contro il Lione. Questo sarà l’ultimo test contro una squadra francese (dopo Monaco, appunto e Lens) e il penultimo in generale del precampionato nerazzurro. La squadra ha lasciato Milano in treno con la dirigenza al seguito. Alle 20:30 il match importante per capire a che punto della preparazione si trova l’Inter e valutare chi è più avanti di condizione e chi ancora più indietro. Oltre, ovviamente, a vedere di nuovo la LuLa in azione.