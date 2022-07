Inter-Lione, Inzaghi alla ricerca di certezze. Intanto pronto un debutto

Inter-Lione sarà la quarta amichevole stagionale per i nerazzurri. Al Dino Manuzzi di Cesena, Inzaghi punterà almeno inizialmente all’undici tipo. C’è un rientro fondamentale

PENULTIMA AMICHEVOLE − Quarta e penultima uscita amichevole per l’Inter prima dell’inizio del campionato. Questa sera alle 20.30, ci sarà la sfida contro il Lione. Inzaghi è alla ricerca di certezze. In attacco, titolare la coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku. Il belga, ancora a secco di gol nelle tre precedenti partite, punta al gol per presentarsi al meglio già in vista dell’esordio ufficiale con il Lecce. Secondo Sport Mediaset, rientra anche Milan Skriniar. Il difensore slovacco, che ha segnato durante l’allenamento congiunto contro la Pro Sesto, farà il suo debutto stagionale in Inter-Lione. Serve ritrovare la solidità difensiva.