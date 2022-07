Inter-Lione, da ora bisogna fare sul serio: la Serie A è dietro l’angolo

Inter-Lione è già la penultima amichevole precampionato. Al Manuzzi di Cesena calcio d’inizio alle 20.30, con la squadra di Inzaghi che dovrà mostrare qualche progresso visto che l’esordio ufficiale è vicino.

NON MANCA MOLTO – Inter-Lione ha già la vista a Lecce. Chi dice che è ancora soltanto calcio di luglio si sbaglia: fra esattamente due settimane, sabato 13 agosto alle 20.30, la Serie A sarà realtà per un inizio di stagione anticipato come non mai. Il campionato è alle porte e le amichevoli assumono tutt’altro sapore, col Lecce che nel frattempo fatica e ieri ha perso col Parma (vedi articolo). L’Inter è reduce dal KO al 90′ di Lens, che ora ha una settimana in più di preparazione sulle gambe per far vedere qualcosa in più. Soprattutto, magari, in attacco dove nella trasferta in Francia si è visto molto poco soprattutto con la coppia “alternativa” Joaquin Correa ed Edin Dzeko.

SI SBLOCCHERÀ? – Inter-Lione è un nuovo tentativo per Romelu Lukaku di trovare il suo primo gol al rientro. L’attaccante belga finora è andato a bersaglio solo negli allenamenti congiunti, ma quelli manco si possono chiamare amichevole vera e propria. Una rete davanti ai tifosi sarebbe un bel modo di avvicinarsi al nuovo esordio ufficiale, magari facendo di nuovo coppia dal 1′ con Lautaro Martinez. Ha recuperato anche Robin Gosens, dopo due settimane di piccoli problemi fisici ormai superati, e chissà che non ci sia spazio per Milan Skriniar che ha chiuso il 6-1 di giovedì alla Pro Sesto. Nel Lione aria di derby per Paquetà, che figura tra i convocati di Peter Bosz (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Lione: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).