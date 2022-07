Inter-Lione 0-1 al 45’: mezz’ora di dominio, poi forte blackout

Inter-Lione ha appena visto concludersi il primo tempo sullo 0-1. Nerazzurri ancora sotto, dopo aver dominato per mezz’ora. A segno Lacazette.

INTER-LIONE, PRIMO TEMPO – Prima chance per Romelu Lukaku, al 3’ cross da destra di Denzel Dumfries e il numero 90 sovrasta un avversario per colpire di testa con Anthony Lopes che para a terra. Risposta del Lione affidata a Paquetà su punizione al 7’, ma la conclusione dell’ex Milan è alla sinistra della porta di André Onana. Il nuovo portiere dell’Inter si sporca i guanti al quarto d’ora, su tiro da fuori potente di Teté respinto coi pugni. Al 20’ Federico Dimarco, schierato esterno sinistro a tutta fascia da Simone Inzaghi, vince un duello e crossa dal fondo per Lukaku, doppio rimpallo con rischio autogol ma la difesa ospite spazza. Ci prova Nicolò Barella al 23’, il suo destro dai venticinque metri è a lato. Clamorosa la doppia occasione al 26’: Anthony Lopes non trattiene un destro dal limite di Hakan Calhanoglu, l’azione prosegue e sul cross da sinistra Lukaku solissimo di testa a centro area manda a lato. Gol mangiato dal belga. L’Inter manca l’1-0 anche al 29’, cross basso di Dumfries lisciato da Lautaro Martinez, controlla Dimarco il cui diagonale è a lato. Tante occasioni mancate e puntualmente il Lione segna alla sua prima vera. È il 31’, Paquetà da destra crossa e Alexandre Lacazette di testa mette dentro. Malissimo Stefan de Vrij nella circostanza, che si perde l’attaccante francese. Il Lione sfiora il raddoppio al 44’, con la difesa dell’Inter non piazzata benissimo: apertura a destra per Malo Gusto e tiro sul palo, con Karl Toko Ekambi che manda sul fondo la ribattuta. Nel primo dei due minuti di recupero tiro da fuori di Teté, respinge Onana. Si va al riposo con ben cinque ammoniti.